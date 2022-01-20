АМКУ перевірить продаж титанового бізнесу Фірташа в Криму російській компанії

Ukrainian Chemical Products

Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо продажу активів титанового бізнесу "Ukrainian Chemical Products" Дмитра Фірташа у Криму російській компанії.

Про це комітет повідомив у Facebook.

В АМКУ зауважили, що концентрація, яка потребує дозволу комітету згідно закону, забороняється до надання такого дозволу.

Водночас відомство не отримувало жодних заяв щодо придбання активів "Ukrainian Chemical Products" (раніше – ПАТ "Кримський титан"): ані з боку російського "ООО "РУССКИЙ ТИТАН", ані інших компаній.

Відтак, комітет за власною ініціативою розпочав дослідження за фактом набуття контролю над активами ПАТ "Ukrainian Chemical Products". Наразі встановлюється, чи є набуття активів концентрацією, чи потребувала вона дозволу АМКУ та чи не порушують такі дії законодавство про захист економічної конкуренції.

У разі встановлення фактів порушення, на нового власника активів будуть накладені штрафні санкції у вигляді до 5% доходу за рік, що передував штрафу.

Нагадуємо:

Наприкінці грудня "Ukrainian Chemical Products", яке входить до титанового бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, продало всі свої активи в Криму компанії "Російський титан".

Умови угоди передбачають, що все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу "Кримський титан" переходить у власність покупця. У Group DF заявили, що угода закрита, відповідні зміни внесені органами державної реєстрації України до реєстрів

У 2014 році українське ПрАТ "Кримський титан" було перереєстровано з Армянська на Київ, потім Group DF перейменувала його на Ukrainian Chemical Products. Власником компанії є Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Німеччина).

"Російський титан" було створено у липні 2021 року зі статутним капіталом 10 тис. руб. Його засновниками виступили Сергій Романенко — 50%, Роман Степанов — 30% та Сергій Максимов — 20%. Основним видом діяльності є видобуток та збагачення титаномагнієвої сировини.

Економічна правда