Пасажиропотік аеропорту "Львів" у жовтні виріс майже на 45%

У жовтні 2019 року в аеропорту "Львів імені Данила Галицького" авіаперевезеннями скористались 200,3 тисячі пасажирів - це на 4,6% більше, ніж у жовтні минулого року (138,5 тисяч пасажирів).

Про це повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту.

Зазначається, що кількість здійснених рейсів - 1 682, це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 355).

Загалом у січні-жовтні цього року пасажиропотік зріс на 39,3% у порівнянні з аналогічним показником 2018 року (1 343,2 тисяч пасажирів) та досяг позначки в 1 871,6 тисяч пасажирів.

Кількість рейсів зросла на 24,9% - з 12 913 до 16 127.

Економічна правда