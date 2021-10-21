В аеропорту Дніпра почали будівництво нової злітно-посадкової смуги

дніпропетровська ода

Компанія Onur Construction International почала роботи з будівництва злітно-посадкової смуги, перону та руліжних доріжок в аеропорту Дніпра.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Після завершення будівництва зміниться категорія аеродрому, там зможуть приймати більші літаки, зокрема Boeing 777 і Airbus A330.

Довжина нової смуги становитиме 3200 м, ширина – 45 м. На ній встановлять нове світлосигнальне і радіотехнічне обладнання. Також планується створити нову систему енергоживлення, потужне водовідведення та сучасні очисні споруди.

"Зараз йдуть підготовчі роботи до будівництва перону перед терміналом. На майданчику працює близько 40 одиниць техніки і близько сотні фахівців. З часом будемо нарощувати потужності", – зазначив керівник проєкту будівництва аеродрому від компанії Onur Construction International Джандан Тюмер.

Паралельно приватний інвестор, компанія DCH Олександра Ярославського, працює над зведенням нового терміналу.

"Буде три будівлі: пасажирський термінал, VIP-термінал і адміністративно-побутовий комплекс", – заявив представник DCH Павло Прусак.

Планується, що щорічно аеропорт нарощуватиме пасажиропотік, максимально прогнозують до 4 млн осіб.

Роботи проводяться за рахунок державного бюджету за програмою "Велике будівництво".

Вартість проєкту, згідно зі звітом державної експертизи, становить 6,23 млрд грн.

У конкурсі в системі публічних торгів Prozorro Onur переміг з пропозицією в 5,64 млрд грн.

Термін будівництва – близько трьох років. На 2021 рік на будівництво аеродрому в Дніпрі уряд виділив 1,4 млрд грн.

Економічна правда