Все разделы
Укр / Рус

Пассажиропоток аэропорта "Львов" в октябре вырос почти на 45%

Пятница, 1 ноября 2019, 14:16

В октябре 2019 года в аэропорту "Львов имени Даниила Галицкого" авиаперевозками воспользовались 200,3 тысячи пассажиров - это на 4,6% больше, чем в октябре прошлого года (138,5 тысяч пассажиров).

Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта.

Отмечается, что количество совершенных рейсов - 1682, это на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1355).

Всего в январе-октябре этого года пассажиропоток вырос на 39,3% по сравнению с аналогичным показателем 2018-го (1 343,2 тысяч пассажиров) и достиг отметки в 1 871,6 тысяч пассажиров.

Количество рейсов увеличилось на 24,9% - с 12 913 до 16 127.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

аэропорт Львов авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Криклий объяснил, почему не функцинирует аэропорт в Мариуполе 30 октября 2019, 13:59
Ярославский готов построить новый Донецкий аэропорт 29 октября 2019, 16:09
Планируем привлечь более 611 миллионов для аэродрома "Запорожье" — Гончарук 28 октября 2019, 14:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!