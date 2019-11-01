Пассажиропоток аэропорта "Львов" в октябре вырос почти на 45%
Пятница, 1 ноября 2019, 14:16
В октябре 2019 года в аэропорту "Львов имени Даниила Галицкого" авиаперевозками воспользовались 200,3 тысячи пассажиров - это на 4,6% больше, чем в октябре прошлого года (138,5 тысяч пассажиров).
Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта.
Отмечается, что количество совершенных рейсов - 1682, это на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1355).
Всего в январе-октябре этого года пассажиропоток вырос на 39,3% по сравнению с аналогичным показателем 2018-го (1 343,2 тысяч пассажиров) и достиг отметки в 1 871,6 тысяч пассажиров.
Количество рейсов увеличилось на 24,9% - с 12 913 до 16 127.
Экономическая правда
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