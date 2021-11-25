Місця для будівництва нових аеропортів на Донбасі визначені, чекають підтвердження ЗСУ

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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що місця для будівництва двох нових цивільних аеропортів на сході України вже визначені - у міністерстві очікують на остаточне підтвердження від ЗСУ.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Велике Будівництво: Авіація. Туризм", передає "Укрінформ".

"Вже ці точки визначені, ми досить скоро їх презентуємо, але чекаємо остаточного підтвердження від військових. Ми час не втрачаємо. Наразі відбуваються всі передпроєктні роботи", - сказав Кубраков.

За словами Кубракова, планується, що один аеропорт збудують на півдні України ближче до Маріуполя, але не в самому Маріуполі, бо місто розташоване досить близько до лінії розмежування.

Інший аеропорт планують збудувати між Краматорськом та Слов'янськом.

Крім цього, глава Мінінфраструктри розповів, що будівництво злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Закарпатті може розпочатися в середині наступного року.

"Є вже всі відповідні документи на землю. Я сподіваюсь, що в середині наступного року ми розпочнемо безпосередньо будівництво злітно-посадкової смуги біля міста Мукачево. Це буде головний аеропорт Закарпаття", - резюмував він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам у окупованих Донецьку та Луганську.

Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.

Міністерство інфраструктури та Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо національного авіаперевізника.

Відповідно до тексту меморандуму з Airbus, зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220), 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); 4 широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6298, який передбачає виділення з держбюджету-2021 2,5 млрд на дороги, інфраструктурну субвенцію та на національного авіаперевізника.