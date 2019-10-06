Міністр енергетики США пропонував Зеленському людей до "Нафтогазу" — ЗМІ

Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК "Нафтогаз України" американців.

Джерело: видання Politico

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній із Техасу.

Видання зазначає, що таким чином уряд США пропонував побороти корупцію в Україні.

Офіційний представник Міненерго Шейлін Хайнс підтвердила, що Перрі радив Києву розширити склад правління Нафтогазу.

Нагадуємо:

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.

Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.



У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.



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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови



Українська правда