Министр энергетики США предлагал Зеленскому людей в "Нафтогаз" — СМИ
Министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.
Источник: издание Politico.
Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса.
Издание отмечает, что таким образом правительство США предлагало побороть коррупцию в Украине.
Официальный представитель Минэнерго Шейлин Хайнс подтвердила, что Перри советовал Киеву расширить состав правления Нафтогаза.
Предыстория:
24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.
25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.
Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
Украинская правда
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