В Україні скорочуються продажі побутової техніки

У третьому кварталі 2019 року продажі побутової техніки в Україні впали на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це заявила генеральний директор мережі Eldorado Віра Вітинська, передає НВ Бізнес.

За її словами, ніхто на ринку не прогнозував зниження продажів, усі розраховували на зростання.

"Продажі скорочуються в натуральному вираженні, знижується число відвідувачів", - зазначила Вітинська.

Як приклад вона навела ринок смартфонів, продажі яких не ростуть.

Нагадаємо:

Компанія Eldorado в 2020 фінансовому році (квітень-травень) планує відкрити близько 10 нових магазинів.