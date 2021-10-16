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E-commerce: за останні 5 років через ОЛХ продано товарів на понад 7 мільярдів

Субота, 16 жовтня 2021, 11:16
 
UNSPLASH

За останні 5 років через мережу ОЛХ було продано товарів на суму понад 7 мільярдів.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

За повідомленням компанії, категорії-лідери залишалися незмінними:

⦁Електроніка – понад 2,8 млн доставок на суму понад 4 млрд грн;

⦁Мода і стиль – понад 1,7 млн доставок на суму понад 1 млрд грн;

⦁Дитячий світ — понад 1,5 млн доставок на суму 706 млн грн;

⦁Хобі, відпочинок і спорт – понад 840 тис доставок на суму більшу за 585 млн грн;

⦁Дім і сад – понад 750 тистдоставок на суму понад 465 млн грн.

Нагадуємо:

Найвищий середній дохід від від e-commerce у столичних онлайн-продавців - 4 920 дол на місяць, Харків - лідер в IT та онлайн-освіті, Львів - у креативних сферах, а Одеса - в оренді туристичного житла, фрілансі та стрімінгу.

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