Мінагро підписало меморандум з виробниками "соціальних" товарів

UNSPLASH

Міністерство агрополітики підписало меморандум з представниками асоціацій, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість. Це виробники хліба, борошна, молочної продукції, олії соняшникової, яєць та курятини.

Про це написав міністр Роман Лещенко.

"Підписання меморандуму – це свідчення того, що взаєморозуміння між державою та бізнесом є – компромісні рішення знайдені.

Ми об’єднали зусилля, аби створити сприятливі умови для виробників із метою стабілізації ціни на природний газ власного видобутку на засадах законності, прозорості, чесної конкуренції та соціальної відповідальності", - написав він.

Він додав, що у питанні продуктів харчування має зберігатися баланс – це продовольча безпека, відсутність дефіциту, стабілізація цін ринковими інструментами, підтримка національного товаровиробника харчової продукції в період значних коливань на енергоресурси.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість.

Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, батон та олію соняшникову. Також уряд обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон у 10%.

За тиждень ціна газу на українській біржі знизилася майже на 11% – з 54,3 тис грн до 48 тис грн.

Компанія "Молочний альянс" заявила, що вважає недоцільною виробничу діяльність молочної галузі через зростання цін на енергоносії.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.

Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ для стабільності виробництва.