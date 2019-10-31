Eldorado в 2020 фінансовому році відкриє близько 10 магазинів

Компанія Eldorado в 2020 фінансовому році (квітень-травень) планує відкрити близько 10 нових магазинів.

Про це ЕП повідомила гендиректорка компанії Віра Вітинська під час прес-конференції у четвер.



"В наступному році ми плануємо відкрити до 10 магазинів у містах-мільйонниках та невеликих містах", - сказала Вітинська.

Наразі мережа магазинів компанії нараховує 123 магазини у 58 містах.

У 2019 фінансовому році компанія відкрила 4 магазини та здійснила 5 перезапусків власних торгових точок.

З 2013 року - часу злиття компанії з мережею "Технополіс" - Eldorado обслужила 10 млн покупців на 3 млрд доларів.

Наступного фінансового року компанія також планує запустити новий діджитал формат магазинів з використанням технологій штучного інтелекту.



Економічна правда