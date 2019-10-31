В Украине сокращаются продажи бытовой техники

В третьем квартале 2019 года продажи бытовой техники в Украине упали на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявила генеральный директор сети Eldorado Вера Витинская, передает НВ Бизнес.

По ее словам, никто на рынке не прогнозировал снижения продаж, все рассчитывали на рост.

"Продажи сокращаются в натуральном выражении, снижается число посетителей", - отметила Витинския.

В качестве примера она привела рынок смартфонов, продажи которых не растут.

Напомним:

Компания Eldorado в 2020 финансовом году (апрель-май) планирует открыть около 10 новых магазинов.