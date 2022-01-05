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Український експорт у 2021 році став рекордним – Мінекономіки

Середа, 5 січня 2022, 19:15
 
Nina Liashonok / Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Експорт України за підсумками 2021 року досяг рекордної позначки у 68,24 мільярда доларів.

Про це написала міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, попередні показники такого рівня Україна мала у 2011 році (68,39 млрд доларів) та у  2012 роках (68,81 млрд доларів), однак з урахуванням тимчасово окупованих нині територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя й, частково, Донецької та Луганської областей".

15 лютого буде оголошений загальний зовнішньоторговельний баланс України (товари та послуги).

За 9 місяців 2021 року загальний оборот товарів і послуг становив 111,84 млрд доларів при позитивному сальдо – 443,25 млн доларів. 

За повний 2021 рік обіг товарів становив 141,54 млрд доларів (на 36,71% більше, ніж 2020 року). 

"Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на 19,05 млрд доларів", – зазначила Свириденко.

Економічна правда

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експорт товари торгівля Мінекономіки

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