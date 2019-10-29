Газовий контракт можливий, якщо Україна відмовиться від судових претензій — речник Путіна

Російська сторона заявила, що досягнення домовленостей з Україною з питань транзиту і поставок газу можливе лише за відсутності будь-яких судових претензій.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков для ТАСС.

"Позиція Росії вчора (28 жовтня на тристоронніх консультаціях Росії, ЄС і України щодо газу - ред.) була викладена. В тому числі, мова йде про те, що якісь судові претензії, не повинні бути на порядку денному, якщо ми говоримо про домовленості", - сказав Пєсков.



Нагадаємо:



Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер пропонував Україні відмовитись від перемоги у Стокгольмському суді заради продовження транзиту.



На це в Нафтогазі відповили, що готують позовні вимоги "Газпрому" на суму 11 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.



28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу