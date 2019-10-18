"Нафтогаз" хоче відсудити у "Газпрому" 11 мільярдів доларів за припинення транзиту – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" 1 листопада планує надіслати російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 11 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у мережі Facebook.

Коментуючи заяву голови "Газпрому" Олексія Міллера про те, що Україна має відмовитись від перемоги у Стокгольмському суді заради продовження транзиту, Вітренко зазначив, що у НАКу про цю умову здогадувались завчасно та змогли підготуватись.

"Добре, що 1 листопада ми надішлемо Газпрому наші позовні вимоги на суму більше 11 мільярдів доларів, що може стати компенсацією за припинення транзиту", – зазначив Вітренко.

Нагадаємо, угода щодо транзиту російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року. Наступні тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня.

Роман Скляров, ЕП