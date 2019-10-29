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Газовый контракт возможен, если Украина откажется от судебных претензий - пресс-секретарь Путина

Вторник, 29 октября 2019, 13:13

Российская сторона заявила, что достижение договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа возможно лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков для ТАСС.

"Позиция России вчера (28 октября на трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины по газу - ред.) была изложена. В том числе, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", - сказал Песков.

Напомним:

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллера предлагал Украине в качестве условия заключения нового газового контракта с 1 января 2020 года отказаться от взаимных претензий в европейских судах.

На это в Нафтогазе ответили, что  планируют направить российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 милиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. 

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

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РФ Нафтогаз газ

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