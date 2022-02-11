Російська блокада: прохід суден у Чорному морі буде перекрито – АМПУ

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Прохід суден до українських портів у Чорному морі буде заблоковано на період військових "навчань" РФ – це основний морський торговельний канал.

Про це відомо з повідомлення Адміністрації морських портів України, попередження Держгідрографії.

АМПУ повідомив, що скасовує попередження про перекриття окремо визначених координатами районів Азовського моря у зв’язку з російськими військовими "навчаннями".

Натомість Адміністрація залишила в силі аналогічні приписи щодо координат у Чорному морі. Рух суден рекомендованими шляхами до морських портів України в Чорному морі зможе здійснюватися лише з відхиленням від рекомендованих шляхів, в обхід зон проведення бойових стрільб.

Це означає, що у вузькому проміжку акваторії судна все ж зможуть проходити в порти, тобто повної блокади немає. Водночас діятимуть обмеженнями за осадкою суден – тобто дійти до пункту призначення зможуть не всі.

Як раніше повідомляв керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, 95% українського експорту морем проходить саме через Чорне море. Загалом морський експорт становить половину в загальній структурі українського експорту.

Нагадуємо:

Економічні втрати місячної блокади української портів можуть становити від 25 до 170 мільйонів доларів на день.

Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.

Посольство США назвало економічною війною проти України блокаду РФ під приводом нібито навчань.

Через блокування Росією ділянок Азовського моря рух торгових суден до українських портів буде повністю заблокований, адже зокрема Росія всуціль перекрила Керченську протоку.