З початку року ОСББ взяли 700 мільйонів "теплих кредитів"

Об'єднання співласників багатоквартирних будинків з початку 2019 року залучили близько 700 мільйонів гривень "теплих кредитів" на проведення тепломодернізації житла.

Про це заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук, передає Урядовий портал.

Зазначається, що з початку року 700 мільйонів кредитів залучили понад 2100 ОСББ.

"Ці дані перевищують показники всього 2018 р., коли більше 1600 об’єднань використало 460 млн грн кредитів на енергоефективні заходи", - йдеться у повідомленні.

Програма "теплих" кредитів дозволяє отримати державне відшкодування до 70% суми кредиту. Паралельно діють місцеві програми відшкодування вартості утеплення житла.

"Як наслідок, подвійне та потрійне відшкодування може охопити фактично всю суму "теплого кредиту" для ОСББ. Таке вигідне співфінансування приваблює все більше нових учасників", - сказав Савчук.

Загалом із початку дії програми для ОСББ у 2015 році і по сьогодні її учасниками стали майже 5 тисяч об’єднань по всій країні, використавши близько 1,4 млрд грн "теплих кредитів" на комплексні енергоефективні заходи у багатоповерхівках.

Економічна правда