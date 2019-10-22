С начала года ОСМД взяли 700 миллионов "теплых кредитов"

Объединения совладельцев многоквартирных домов с начала 2019 года привлекли около 700 миллионов гривен "теплых кредитов" на проведение тепломодернизации жилья.

Об этом заявил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает Правительственный портал.

Отмечается, что с начала года 700 миллионов кредитов привлекли более 2100 ОСМД.

"Эти данные превышают показатели всего 2018 года, когда более 1600 объединений использовали 460 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия", - говорится в сообщении.

Программа "теплых" кредитов позволяет получить государственное возмещение до 70% суммы кредита. Параллельно действуют местные программы возмещения стоимости утепления жилья.

"Как следствие, двойное и тройное возмещение может охватить практически всю сумму "теплого кредита" для ОСМД. Такое выгодное софинансирование привлекает все больше новых участников", - сказал Савчук.

Всего с начала действия программы для ОСМД в 2015 году и по сей день ее участниками стали почти 5 тысяч объединений по всей стране, использовав около 1,4 млрд грн "теплых кредитов" на комплексные энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.

Экономическая правда