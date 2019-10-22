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У Києві переносять запуск е-квитка у промислову експлуатацію

Вівторок, 22 жовтня 2019, 15:08

Запуск електронного квитка в Києві в промислову експлуатацію, запланований на 1 листопада, переноситься через кілька факторів.

Про це в коментарі liga.net заявив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

"Для того, щоб використання e-квитка було зручним для всіх без винятку пасажирів, його запуск в промислову експлуатацію відбудеться в 2020 році, а не першого листопада 2019 року. Найближчим часом КМДА визначить точну дату введення системи", - підкреслив Назаров.

За його словами, зміна дати пов'язана з вирішенням кількох питань.

"Це організація проїзду пільгових категорій пасажирів, зареєстрованих в Києві. Це питання має вирішуватися на державному рівні.

Також залишається відкритим питання виготовлення електронних учнівських квитків. Фінансування на це Київрада мала виділити ще влітку. Однак останнє пленарне засідання було в травні", - заявив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

30 жовтня влада Києва планувала повністю вивести з обігу жетони в метро і паперові квитки при оплаті проїзду в міському наземному транспорті. Їх мали повністю замінити квитки з QR-кодами та безконтактні транспортні картки.

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е-квиток Київ

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Економічна правда
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