Київ перейде на е-квиток у транспорті на 4 роки пізніше запланованого

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Запуск автоматизованої системи обліку проїзду для всіх пасажирів, включаючи іногородніх пільговиків, відклали на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Очікувалося, що всі перевізники, незалежно від форми власності, що працюють в Києві на міських автобусних маршрутах, повинні були впровадити е-квитки з 1 липня 2020 року.

Востаннє адміністрація відтерміновувала запровадження е-квитка у грудні 2020 року. Згідно з початковими планами, він мав бути запроваджений ще до жовтня 2019 року.

У КМДА кажуть, що розпорядження про перенесення впровадження системи в повному обсязі пов’язане з "неспроможністю" Міністерства соціальної політики забезпечити компенсацію пільгового проїзду відповідним категоріям пасажирів – громадян, які не зареєстровані в Києві.

"На розв’язання цього питання Міністерству знадобиться ще півтора року", – йдеться у повідомленні.

Система електронної оплати в громадському транспорті почала діяти в Києві в тестовому режимі ще в 2018 році.

Зазначається, що пільговики-кияни можуть користуватися пільгами в міському транспорті в повному обсязі. Для пільговиків отримання муніципальної картки "Картка киянина" є безкоштовним.

Економічна правда