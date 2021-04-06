Мінінфраструктури презентувало е-квиток для всіх видів транспорту

Міністерство інфраструктури презентувало е-квиток для всіх видів муніципального транспорту.

Про це повідомляє пресслужба МІУ.

Мінінфраструктури хоче запровадити єдиний муніципальний процесинг шляхом створення єдиного електронного проїзного квитка, яким можна зручно розраховуватись у тролейбусі, трамваї, автобусі чи в іншому громадському транспорті.

Участь в онлайн-презетації взяли, зокрема заступник міністра інфраструктури Дмитро Живицький, генеральний директор ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" Володимир Набоков, голова Асоціації малих міст України Павло Козирєв.

Живицький наголосив, що у міністерстві налагоджують тісну комунікацію та співпрацю з керівниками громад для надання якісних послуг з перевезення пасажирів. За його словами, наступним етапом стане впровадження таких систем на рівні областей.

"У результаті впровадження такого проєкту виграють усі. У першу чергу, пасажири, які матимуть можливість комфортно, у зручний спосіб сплачувати за проїзд у громадському транспорті та здійснювати пересадки з одного виду транспорту на інший за одним квитком.

Чесні та відповідальні комунальні та приватні перевізники матимуть обґрунтування тарифів, зменшать витрати на персонал. Все це відкриває можливості для інвестицій у галузь і робить користування громадським транспортом привабливим та зручним для людей", – підкреслив заступник міністра.

Набоков повідомив про переваги єдиного е-квитка, облаштування громадського транспорту валідаторами для оплати проїзду та контролю за оплатою, а також про перехід в найближчому майбутньому до безготівкової оплати.

"Ми перейняли позитивний досвід інших країн світу та активно впроваджуємо його в Україні. Тому спільно з Мінінфраструктури пропонуємо технологічну та організаційну підтримку для впровадження електронного квитка в територіальних громадах та містах, - сказав Набоков.

За його словами, це дасть українським містам зростання туристичної привабливості та комфорту; підвищення ефективності громадського транспорту та оптимізації руху; зростання комфорту міської інфраструктури та якості послуг громадського транспорту; повну прозорість для перевізників.

"Першим містом, яке підключиться до системи, буде Маріуполь. Вже у квітні цього року відбудеться урочистий запуск після 8 місяців тестування", - сказав Набоков.

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Економічна правда