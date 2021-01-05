Kyiv Smart City більше не працює: е-квиток без попередження перенесли в інший додаток

Мобільний додаток Kyiv Smart City без попередження припинив свою роботу, а користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси, у тому числі й е-квиток - перенесли у новий додаток, "Київ Цифровий".

Інформацію про те, що Kyiv Smart City більше не працює, підтвердив у Facebook голова комітету Smart City громадської ради при Мінцифри Юрій Назаров.

"Ранок починається не з дуже крутих новин. Так, це правда! Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою, як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин.

Наша команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ Цифровий", але ми не змогли не помітити схожість у дизайні та інтерфейсі між ними", - написав Назаров.

"Не зайвим буде сказати, що ні в яку далечінь під музику ми не вирушали. Команда Smart City продовжує розробляти нові та покращувати вже запущені сервіси не тільки для Києва, але й для всіх міст України", - додав він.

Ранок починається НЕ з дуже крутих новин😔 Так, це правда! Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало... Опубліковано Yuriy Nazarov Вівторок, 5 січня 2021 р.

У коментарях у Facebook команда Kyiv Smart City, відповідаючи на питання користувачів, заявила, що їхніх розробників позбавили доступу до додатку "та передали команді ГІОЦ" (ГІОЦ - Головний інформаційно - обчислювальний центр - ЕП).

Назаров у коментарях до свого посту, відповідаючи на питання, заявив, що команда поки не знає причин закриття застосунку.

У Kyiv Smart City додали, що для повернення невикористаних QR-квитків потрібно звернутися в службу підтримки support@kyiv.digital, їх перенесуть до нового застосунку.

Новий додаток "Київ Цифровий" можна завантажити для iOS і Android.

При цьому, його функціонал та дизайн схожий на Kyiv Smart City.

У новому додатку, зокрема, можна поповнювати транспортну карту і брати проїзний на місяць, а також - купувати QR-квиток для проїзду в муніципальному транспорті.

Також можна оплачувати парковку і отримувати сповіщення про евакуацію машини.

Економічна правда