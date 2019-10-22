В Киеве переносят запуск е-билета в промышленную эксплуатацию

Запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, запланированный на 1 ноября, переносится из-за нескольких факторов.

Об этом в комментарии liga.net заявил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

"Для того, чтобы использование e-билета было удобным для всех без исключения пассажиров, его запуск в промышленную эксплуатацию состоится в 2020 году, а не первого ноября 2019 года. В ближайшее время КГГА определит точную дату введения системы", - подчеркнул Назаров.

По его словам, изменение даты связано с решением нескольких вопросов.

"Это организация проезда льготных категорий пассажиров, зарегистрированных в Киеве. Этот вопрос должен решаться на государственном уровне.

Также остается открытым вопрос изготовления электронных ученических билетов. Финансирование на это Киевсовет должен был выделить еще летом. Однако последнее пленарное заседание было в мае", - заявил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

30 октября власти Киева планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте. Их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карты.