Маркарова позитивно оцінює хід перемовин із МВФ

Українська делегація під час візиту на щорічні збори Міжнародного валютного фонду продовжила обговорення нової програми і швидко просувається в цих переговорах.



Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми рухаємося швидше, ніж у попередні роки... Торішні переговори зайняли багато часу - не один візит до США на щорічні збори. Зараз рухаємося досить швидко", - наголосила міністр.

Глава Мінфіну зазначила, що низку умов програми вже виконано, ухвалено закони про спліт Нацфінпослуг, про економічного оператора та про спільний режим транзиту.

Маркарова підтвердила, що під час переговорів обговорюється стабільність і нормальна робота банківського сектору.

"Приватбанк дуже складне питання - нічого не змінилося: є юридична стратегія, якої ми дотримуємося, є 155 млрд грн, які держава інвестувала в цей банк, тому питання банківської системи порушуються. І питання отримання коштів назад, не лише Приватбанку (звісно, він найбільший), а й інших банків, і проблемних кредитів, зокрема державних банків", - сказала Маркарова.

Нагадаємо:



В уряді очікують на укладання нової угоди з МВФ щодо початку нової програми співпраці у грудні 2019 року.

Раніше заступник глави Національного банку Катерина Рожкова заявляла, що перемовини з МВФ про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським.



Економічна правда