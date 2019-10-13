Переговори з МВФ заморожені через Коломойського і Приватбанк - Рожкова

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Переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову програму можуть загальмуватися через суперечку між державою і олігархом Ігорем Коломойським за контроль над націоналізованим Приватбанком.

Про це в інтерв'ю Рейтер сказала заступник глави Національного банку Катерина Рожкова.

Уряд веде переговори про нову кредитну програму МВФ обсягом 3,9 мільярда доларів. Рожкова сказала, що розмір програми може бути збільшений до 8 мільярдів доларів.

"Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми Приватбанку. Це для них і для міжнародної спільноти червона лінія", - сказала Рожкова.

Вона попередила про "величезну небезпеку" для інвестиційного клімату України, якщо спір не буде врегульовано належним чином. Проблема Приватбанку повинна бути вирішена не шляхом розрахунків з колишніми власниками.

"Це показує різницю між олігархічним впливом на банківський сектор в колишні дні і новим прозорим і незалежним банківським сектором", - сказала вона.

Рожкова сказала, що була розчарована рішенням Зеленського залишатися осторонь від конфлікту, а не активно захищати рішення 2016 року.

"МВФ хоче сильний сигнал від уряду про збереження адміністративної незалежності Приватбанку і незалежності Національного банку України", - сказала вона.

З моменту початку президентської передвиборної кампанії в цьому році ділові зв'язки Зеленського з Коломойським були під пильною увагою. Зеленський відкидав припущення про те, що він допоможе бізнесменові повернути собі Приватбанк або отримати компенсацію.

У четвер він заявив на прес-конференції, що готовий обговорити долю Приватбанку з Коломойським, але підкреслив, що буде захищати інтереси держави.

За словами Рожкової, МВФ досі не переконаний в прагненні до реформ при Зеленському. "Мова йде про судову реформу, верховенство закону. Мова йде про олігархічні структуру влади".

У вересні в своїй заяві МВФ не згадав Приватбанк або Коломойського, але зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, зменшити вплив олігархів на економіку і мінімізувати понесені "витрати платників податків".

"На жаль, я не довіряю нашій судовій системі, тому що система не була реформована", - сказала Рожкова.

Наступного тижня суд у Києві повинен винести чергове рішення по Приватбанку.

Рожкова заявила, що вона не дуже сподівається на висновки суду, і попередила, що рішення проти націоналізації може зіпсувати настрої інвесторів.

"Вплив на ринки буде негативним і негайним, і в цій ситуації ми не зможемо продовжувати працювати з МВФ в рамках попередньої угоди, тому що МВФ потрібна (ясність)", - сказала вона. "Це величезна небезпека для України", - додала Рожкова.

Рожкова сказала, що президент може допомогти розв'язати конфлікт, зайнявши чітку позицію. Він повинен вийти і сказати: "Націоналізація була необхідна для збереження фінансової стабільності країни... і що, відповідно до закону, банк не може бути повернутий екс-акціонерам".

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

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