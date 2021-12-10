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Україна обговорюватиме з МВФ нову програму співпраці

П'ятниця, 10 грудня 2021, 18:57
 
imf/flickr

Національний банк та Міжнародний валютний фонд наступного року почнуть перемовини щодо нової програми співпраці.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Він підкреслив, що співпраця з МВФ – це, передусім, про репутацію та довіру. "Зрештою, це також і про гроші", – додав Шевченко та нагадав про отримання Україною другого траншу у рамках програми stand-by у листопаді цьогоріч за підсумками першого перегляду. Висновки МВФ також розблокували для України 600 млн євро траншу від ЄС.

Голова НБУ заявив, що про продовження чинної програма співпраці з МВФ не йдеться.

"Наступного року ми перейдемо до обговорення нової програми співпраці", – розповів він.

Шевченко прокоментував питання незалежності НБУ, яке є одним із структурних маяків Меморандуму з Фондом. Він розповів, що на сьогодні не бачить жодних порушень незалежності НБУ завдяки ухваленню нового закону. Крім того, голова регулятора "наразі не бачить жодних ризиків" для неї.

Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

Нагадуємо:

Україна отримала другий транш у 700 млн доларів в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів

Дана Гордійчук, ЕП

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