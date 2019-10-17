Маркарова положительно оценивает ход переговоров с МВФ

Украинская делегация во время визита на ежегодное собрание Международного валютного фонда продолжила обсуждение новой программы быстро продвигается в этих переговорах.



Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью "Голосу Америки".



"Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы ... Прошлогодние переговоры заняли много времени - не один визит в США на ежегодное собрание. Сейчас движемся достаточно быстро", - подчеркнула министр.



Глава Минфина отметила, что ряд условий программы уже выполнен, приняты законы о сплите Нацфинуслуг, о экономическом операторе и о совместном режим транзита.



Маркарова подтвердила, что во время переговоров обсуждается стабильность и нормальная работа банковского сектора.



"Приватбанк очень сложный вопрос - ничего не изменилось: есть юридическая стратегия, которой мы придерживаемся, есть 155 млрд грн, которые государство инвестировало в этот банк, поэтому вопросы банковской системы нарушаются. И вопросы получения средств обратно, не только Приватбанка (конечно, он самый), но и других банков, и проблемных кредитов, в том числе государственных банков", - сказала Маркарова.





Напомним:



В правительстве ожидают заключения нового соглашения с МВФ о начале новой программы сотрудничества в декабре 2019 года.



Ранее заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявляла, что переговоры с МВФ о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским.



Экономическая правда