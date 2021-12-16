Майже всі 2,7 млрд доларів від розподілу МВФ у серпні вже витрачені – Мінфін

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Україна вже витратила 2,45 млрд доларів з отриманих у серпні 2,7 млрд доларів, хоча планувала зберегти половину для буферу ризиків.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на відповідь Міністерства фінансів.

Крім того, планується, що решта коштів від розподілу буде витрачена до кінця 2021 року.

"Невикористаний залишок становить 178 219 820 СПЗ. На наступному тижні вони надійдуть до Державної казначейської служби та будуть витрачені. Це близько $250 млн", – повідомили агентству у пресслужбі.

Водночас у Меморандумі з МВФ за підсумками першого перегляду програми stand-by Україна повідомила про плани зберегти половину коштів від серпневого розподілу, тобто близько 1,4 млрд доларів.

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Нагадуємо:

23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.