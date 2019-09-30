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Гончарук прогнозирует подписание новой программы с МВФ до конца года

Понедельник, 30 сентября 2019, 11:45
 

Премьер-министр Алексей Гончарук прогнозирует подписание трехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре текущего года.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"На этой неделе в Киеве завершила свою работу миссия МВФ. Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на 3 года", - заявил он.

"Это начало переговоров, которые продлятся как минимум еще несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", - сказал глава правительства.

До этого момента, подчеркивает Гончарук, будет несколько этапов.

"Так, через несколько недель наши коллеги, несколько ключевых министров, поедут в офис МВФ для продолжения переговоров. Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - добавил премьер.

Напомним:

В заявлении МВФ о завершении визита, кроме положительных моментов, также идет речь о "слишком низких темпах роста по сравнению с соседними странами" и "слабой бизнес-среде".

В правительстве ожидают заключения нового соглашения с МВФ о начале новой программы сотрудничества, паниковать по поводу того, что миссия МВФ уехала, не заключив соглашения, нет оснований, заявил премьер Алексей Гончарук.

Экономическая правда

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МВФ Кабмин

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