Угода про входження IFC в капітал Укргазбанку очікується до кінця року - Мінфін

Угода про входження Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в капітал Укргазбанку може бути підписана до кінця року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну за результатами зустрічі української делегації з командою IFC.

"IFC високо оцінив результати роботи Укргазбанку, який знизив частку NPLs до рівня 10%, що стало можливим завдяки успішному впровадженню реформи корпоративного управління.



Сторони також обговорили плани співробітництва з IFC у сфері розвитку концесій та приватизації майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку. У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку. У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу. 11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і ​​Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку. Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку. Читайте також: Що буде з державними банками. Нова стратегія Кабміну

Економічна правда