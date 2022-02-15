Мінфін зміг продати держоблігацій лише на 70 мільйонів попри вищі ставки

фото нбу

Міністерство фінансів на аукціоні продажу облігацій внутрішньої держпозики зміг залучити лише 66 млн грн.

Про це йдеться у результатах аукціону на сайті Мінфіну.

Інвесторам відразу пропонували лише два випуски гривневих ОВДП з терміном обігу пів року та рік зі ставками 11,6% (+10 б.п.) та 11,93% (+0 б.п.) відповідно.

Якщо за першим випуском Мінфін задовольнив усі заявки, до за більш "довгим" – 7 з 8 заявок. Переважно увага зосередилася на більш "короткому" випуску, від продажу якого бюджет отримав 55 млн грн.

Нагадаємо, що у зв’язку з повідомленнями про ризик наступу РФ, українські активи повторили січневе падіння. Як наслідок, Україна втратила доступ до зовнішніх запозичень, що призвело до труднощів залучати кошти на і на внутрішньому ринку.

Протягом останніх аукціонів Мінфін мусив підвищувати ставки, при цьому інвестори відмовляються купувати "довгі" папери з терміном погашення понад рік.

Зауважимо, що на 15 лютого нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на 0,25 млрд доларів.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 8 лютого продало облігацій внутрішньої держпозики на 2 096 млн в еквіваленті, а 1 лютого – всього 213,8 млн грн в еквіваленті.

За підсумками січня Україна виконала лише 24% плану запозичень.

Причиною цьому є ситуація на зовнішніх фінансових ринках на тлі ризику ескалації. Україні стало складніше залучати кошти ще з середини листопада, але в січні обвал українських єврооблігацій призвів до того, що країна втратила доступ до іноземних ринків капіталу.

Зокрема, після повідомлень про скасування авіаперевезень та вивезення посольствами низки країн своїх громадян з України через ризик ескалації, українські активи знову стрімко впали. Дохідність євробондів сягнула 28%, а курс – 29 грн за долар.

Економічна правда