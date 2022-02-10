На створення безбар'єрного простору передбачено майже 7 мільярдів – Мінфін

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У держбюджеті-2022 для створення безбар'єрного середовища та соцпідтримки людей із інвалідністю передбачено 6,8 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, 3,6 млрд грн спрямовано на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) та модернізацію залізничної інфраструктури.

1,5 млрд грн - місцевим бюджетам на реформу шкільного харчування для забезпечення харчової безбар’єрності в закладах освіти.

500 млн грн - на реалізацію заходів місцевим бюджетам, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості;

273,5 млн грн - на забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних послуг до осіб, які їх потребують, зокрема на реабілітацію дітей з інвалідністю;

191,8 млн грн - на запровадження комплексних реабілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей;

63,4 млн грн - на забезпечення закладів освіти умовами та інструментами для адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку;

27,8 млн грн - на створення умов для дистанційного навчання в усіх освітніх закладах у рамках проекту "Всеукраїнська школа онлайн";

15,2 млн грн - на створення умов для безоплатного навчання осіб з тимчасово окупованих територій на підготовчих курсах із стипендіальним забезпеченням у закладах вищої освіти на контрольованих територіях України;

10,2 млн грн - на розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію;

4,3 млн грн - створення національної мережі з 24 дієздатних інноваційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів;

4,5 млн грн - забезпечення можливості виклику екстрених служб за допомогою спецліній зв’язку 101 та 102 особами з порушеннями слуху.

"Також головні розпорядники коштів ЦОВВ і місцеві адміністрації мають пристосувати головні входи до своїх будівель, сервісних центрів та інших служб, які є у сфері їх управління, для використання особами з інвалідністю.

На це видатки плануються у рамках поточних витрат відповідних органів влади", - додали в Мінфіні.

МОЗу передбачено 157,3 млрд грн для реалізації програм держгарантій медичного обслуговування - ці кошти також будуть спрямовані на забезпечення та покращення закладами охорони здоров’я доступності будівель з урахуванням потреб людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.

У Мінфіні нагадали, що у держбюджеті на 2022 рік передбачено майже 7 млрд грн на розвиток інклюзивної освіти.

Економічна правда