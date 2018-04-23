Держбанк став ближчим до приватизації

"Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

Про це повідомляє Finclub.

Під час зустрічі сторони обговорили, що МСБ є запорукою економічного зростання країни, наприклад, в Західній Європі на МСБ припадає 99% всіх підприємств, а завдяки їх діяльності було створено близько 85% нових робочих місць.

"Ми зробили ще один крок для підготовки Укргазбанку до приватизації і підвищення його інвестиційної привабливості", - заявив присутній під час підписання договору міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Розвиток малого і середнього бізнесу є ключовим для впровадження інновацій, створення робочих місць та економічного зростання в Україні. Я радий бачити, що Укргазбанк, який перетворився на провідний екобанк в Україні, концентрується також на проектах середнього і малого бізнесу", - сказав він.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і ​​Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.

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