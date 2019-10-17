Соглашение о вхождении IFC в капитал Укргазбанка ожидается до конца года - Минфин

Соглашение о вхождении Международной финансовой корпорации (IFC) в капитал Укргазбанка может быть подписано до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по результатам встречи украинской делегации с командой IFC.

"IFC высоко оценил результаты работы Укргазбанка, который снизил долю NPLs до уровня 10%, что стало возможным благодаря успешному внедрению реформы корпоративного управления.

Стороны также обсудили планы сотрудничества с IFC в сфере развития концессий и приватизации имущества", - говорится в сообщении.

Напомним:

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.