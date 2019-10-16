Швидкість мобільного інтернету в Україні зросла — дослідження
За даними міжнародної компанії Ookla - середня швидкість завантаження через мобільний інтернет в Україні зросла до 20,9 Мбіт/c, у порівнянні з 16.17 Мбіт/c у минулому році.
Про це повідомляє прес-служба Київстар.
Міжнародна компанія Ookla, якій належить сервіс Speedtest, проаналізувала майже 1,6 млн тестів швидкості мобільного інтернету в Україні.
Найвищий показник швидкості серед мобільних операторів у Київстар - Speed Score зріс до 20.7, тоді як у 2018 році він був 16.32 . Дослідження включає дані про швидкість завантаження та передачі як 4G, так і 2/3G.
Детальні результати дослідження доступні за цим посиланням.
Нагадаємо:
Ookla є лідером з тестування та аналізу швидкості фіксованого та мобільного інтернету. Щодня завдяки застосунку користувачі у всьому світі проводять понад 10 млн тестів.
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Економічна правда
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