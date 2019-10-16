Всі розділи
Укр / Рус

Швидкість мобільного інтернету в Україні зросла — дослідження

Середа, 16 жовтня 2019, 12:07

За даними міжнародної компанії Ookla - середня швидкість завантаження через мобільний інтернет в Україні зросла до 20,9 Мбіт/c, у порівнянні з 16.17 Мбіт/c у минулому році.

Про це повідомляє прес-служба Київстар. 

Міжнародна компанія Ookla, якій належить сервіс Speedtest, проаналізувала майже 1,6 млн тестів швидкості мобільного інтернету в Україні.

Найвищий показник швидкості серед мобільних операторів у Київстар - Speed Score зріс до 20.7, тоді як у 2018 році він був 16.32 . Дослідження включає дані про швидкість завантаження та передачі як 4G, так і 2/3G.

Детальні результати дослідження доступні за цим посиланням.

Нагадаємо:

Ookla є лідером з тестування та аналізу швидкості фіксованого та мобільного інтернету. Щодня завдяки застосунку користувачі у всьому світі проводять понад 10 млн тестів.

Читайте також: В уряді планують створити онлайн-карту, яка показуватиме реальне інтернет-покриття.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київстар мобільний зв'язок інтернет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ще 116 міст і сіл підключено до 4G 11 жовтня 2019, 14:16
Топ-менеджери Альфа банку: зараз Україна у багатьох інвесторів на радарі 26 вересня 2019, 08:45
Ще понад 60 міст і сіл підключено до 4G 23 серпня 2019, 11:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!