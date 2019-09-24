Всі розділи
Укр / Рус

В уряді планують створити онлайн-карту, яка показуватиме реальне інтернет-покриття

Вівторок, 24 вересня 2019, 17:30

Міністерство цифрової трансформації планує створити онлайн-карту, на якій відображатиметься реальний стан наявності інтернет-покриття у кожному населеному пункті.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, 24 вересня провели зустріч зі стейкхолдерами та підписали меморандум (асоціації, міжнародний бізнес, регулятор, профільні депутати).

"Цінний кінцевий продукт - онлайн-карта з реальним покриття мережі, можливість подивитися ситуацію аж до населеного пункту. Звичайно ж з можливістю дати зворотний зв'язок, відповідає швидкість результатам дослідження чи ні", - додав Федоров.

Він зазначив, що зараз готується методолія вивчення, визначений формат комунікації та є відповідальні.

За його словами, відсутність точних даних про стан інтернет-покриття щороку коштує державі мільярди гривень.

"Одна з цілей міністерства - протягом 3 років всі без винятку населені пункти і їх соціальні об'єкти забезпечити високошвидкісним доступом до інтернету. Упевнений, що це сильно вплине на темпи розвитку держави і бізнесу. Доступ до мережі, до інформації - відкриває нові можливості", - підкреслив міністр.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

інтернет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Провайдера Triolan оштрафували на 3,7 мільярда 18 вересня 2019, 10:45
"Воля" тимчасово знизила розцінки на ТБ та інтернет в 2-3 рази 19 серпня 2019, 18:15
Обережно, миттєвий кредит онлайн! 14 серпня 2019, 09:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!