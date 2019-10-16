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Скорость мобильного интернета в Украине выросла - исследование

Среда, 16 октября 2019, 12:07

По данным международной компании Ookla, средняя скорость загрузки через мобильный интернет в Украине возросла до 20,9 Мбит/c, по сравнению с 16.17 Мбит/c в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба компании Киевстар.

Международная компания Ookla, которой принадлежит сервис Speedtest, проанализировала почти 1,6 млн тестов скорости мобильного интернета в Украине.

Самый высокий показатель скорости среди мобильных операторов у Киевстар - Speed ​​Score вырос до 20.7, тогда как в 2018 году он был 16.32. Исследование включает данные о скорости загрузки и передачи как 4G, так и 2/3G.

Детальные результаты исследования доступны по этой ссылке.

Напомним:

Ookla является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Ежедневно благодаря приложению пользователи во всем мире проводят более 10 млн тестов.

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Экономическая правда

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Киевстар мобильная связь интернет

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