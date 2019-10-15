Мінфін провів "скромний" аукціон із продажу облігацій

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,15 мільярда гривень.

Результати аукціону з'явилися на сайті Мінфіну.



Зазначається, що облігації терміном обігу 2 роки продали на загальну суму 114,98 млн гривень. Відсоткові ставки за цими цінними паперами становили 15,36% річних.



Також Мінфін продав облігації строком на 1 рік з відсотковими ставками 17,25% річних на загальну суму 500 млн гривень. Крім цього, на таку ж суму продали облігації терміном обігу 91 день з номінальним рівнем доходності 15,74%.

Нагадаємо:



8 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,154 мільярда гривень, більша частина з яких становили надходження від 3-річних ОВДП.

Економічна правда