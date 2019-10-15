Мінфін провів "скромний" аукціон із продажу облігацій
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,15 мільярда гривень.
Результати аукціону з'явилися на сайті Мінфіну.
Зазначається, що облігації терміном обігу 2 роки продали на загальну суму 114,98 млн гривень. Відсоткові ставки за цими цінними паперами становили 15,36% річних.
Також Мінфін продав облігації строком на 1 рік з відсотковими ставками 17,25% річних на загальну суму 500 млн гривень. Крім цього, на таку ж суму продали облігації терміном обігу 91 день з номінальним рівнем доходності 15,74%.
Нагадаємо:
8 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,154 мільярда гривень, більша частина з яких становили надходження від 3-річних ОВДП.
Економічна правда
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