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Мінфін провів "скромний" аукціон із продажу облігацій

Вівторок, 15 жовтня 2019, 20:10

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,15 мільярда гривень.

Результати аукціону з'явилися на сайті Мінфіну.

Зазначається, що облігації терміном обігу 2 роки продали на загальну суму 114,98 млн гривень. Відсоткові ставки за цими цінними паперами становили 15,36% річних.

Також Мінфін продав облігації строком на 1 рік з відсотковими ставками 17,25% річних на загальну суму 500 млн гривень. Крім цього, на таку ж суму продали облігації терміном обігу 91 день з номінальним рівнем доходності 15,74%.

Нагадаємо:

8 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,154 мільярда гривень, більша частина з яких становили надходження від 3-річних ОВДП.

Економічна правда

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ОВДП облігації Мінфін

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