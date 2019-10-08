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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 2 мільярда

Вівторок, 8 жовтня 2019, 17:50

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,154 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних, розміщених на сайті Мінфіну.

Зазначається, що Мінфін продав облігації терміном на 3 роки yа 2,12 мільярда гривень. Відсотки за цими цінними паперами опустилися нижче 15% та склали 14,91% річних.

Також міністерство продало облігації на пів року та рік yа 34 мільйони гривень, а відсотки за ними склали 14,3% та 17,25% річних відповідно.

Нагадаємо:

1 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 77,2 мільйонів гривень, більша частина з яких склали надходження від 2-річних ОВДП.

Економічна правда

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ОВДП

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