Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 2 мільярда
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,154 мільярда гривень.
Про це йдеться у даних, розміщених на сайті Мінфіну.
Зазначається, що Мінфін продав облігації терміном на 3 роки yа 2,12 мільярда гривень. Відсотки за цими цінними паперами опустилися нижче 15% та склали 14,91% річних.
Також міністерство продало облігації на пів року та рік yа 34 мільйони гривень, а відсотки за ними склали 14,3% та 17,25% річних відповідно.
Нагадаємо:
1 жовтня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 77,2 мільйонів гривень, більша частина з яких склали надходження від 2-річних ОВДП.
Економічна правда
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