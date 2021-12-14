Мінфін підняв ставки і продав держоблігацій на 11 мільярдів
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів залучило 10,77 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Усього запропоновано було 9 випусків цінних паперів, зокрема два – номіновані у доларах та євро.
Термін обігу та ставки за гривневими паперами були наступні:
- 3-місячних: 10,50%, +50 б.п.;
- 6-місячних: 10,75%, +5 б.п.;
- 1-річних: 11,77%, + 7 б.п.;
- 1,5-річних: 11,88%, + 9 б.п.;
- 2-річних: 12,65%, + 1 б.п.;
- 3-річних: 12,85% (ставка не змінилася);
- 5-річних: 13,00%, + 25 б.п.
Найбільший попит був зосереджений на паперах з терміном обігу у 3 місяці, від продажу яких бюджет залучив 2,2 млрд грн. Усього гривневі облігації 14 грудня принесли бюджету 5,8 млрд грн.
Щодо валютних облігацій, доларові ОВДП пропонували з обігом у 2 роки за ставкою 3,9% (+-0 б.п.), від їхнього продажу залучено 68,9 млн доларів.
ОВДП, номіновані у євро, пропонувалися з терміном обігу у рік та ставкою 2,5% (+- 0 б.п.). Вони принесли в бюджет 102,5 млн євро.
Нагадуємо:
На аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики 7 грудня Міністерство фінансів залучило до держбюджету 16,67 млрд грн.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua