Мінфін підняв ставки і продав держоблігацій на 11 мільярдів

фото нбу

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів залучило 10,77 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Усього запропоновано було 9 випусків цінних паперів, зокрема два – номіновані у доларах та євро.

Термін обігу та ставки за гривневими паперами були наступні:

3-місячних: 10,50%, +50 б.п.;

6-місячних: 10,75%, +5 б.п.;

1-річних: 11,77%, + 7 б.п.;

1,5-річних: 11,88%, + 9 б.п.;

2-річних: 12,65%, + 1 б.п.;

3-річних: 12,85% (ставка не змінилася);

5-річних: 13,00%, + 25 б.п.

Найбільший попит був зосереджений на паперах з терміном обігу у 3 місяці, від продажу яких бюджет залучив 2,2 млрд грн. Усього гривневі облігації 14 грудня принесли бюджету 5,8 млрд грн.

Щодо валютних облігацій, доларові ОВДП пропонували з обігом у 2 роки за ставкою 3,9% (+-0 б.п.), від їхнього продажу залучено 68,9 млн доларів.

ОВДП, номіновані у євро, пропонувалися з терміном обігу у рік та ставкою 2,5% (+- 0 б.п.). Вони принесли в бюджет 102,5 млн євро.

Нагадуємо:

На аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики 7 грудня Міністерство фінансів залучило до держбюджету 16,67 млрд грн.

Економічна правда