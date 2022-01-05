Україна змогла взяти в борг менше, ніж планувала – Мінфін

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-грудень 2021 року становили 602,8 мільярда гривень або 86,2% від запланованих на цей період.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 388,3 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 108,9 млрд грн (3,1 млрд доларів та 778,1 млн євро).

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП в обсязі 1,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" та в обсязі 20 млрд грн – ПАТ "Українська фінансова житлова компанія".

Із зовнішніх джерел залучено 192,8 млрд грн, зокрема:

48,2 млрд грн (1,75 млрд доларів) шляхом розміщення 8-річних євробондів під 6,876% річних та їх дорозміщення з дохідністю 6,3%; 73,4 млрд грн (1,9 млрд СПЗ) отримання коштів загального розподілу спеціальних прав запозичення Міжнародного валютного фонду; 18,8 млрд грн (0,5 млрд СПЗ) отримання другого траншу кредиту МВФ у рамках програми Stand-by-2020; 18 млрд грн (588,7 млн євро) надходження коштів у рамках макрофінансової допомоги ЄС; 7,5 млрд грн (250 млн євро) отримання кредитів від Cargill Financial Services International, Inc. 0,8 млрд грн (30 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України"; 1,5 млрд грн (55 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19"; 0,4 млрд грн (15 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту "Додаткове фінансування для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України"; 0,3 млрд грн (12,4 млн доларів) отримання коштів від МБРР у рамках програми "Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"; 9,6 млрд грн (350 млн доларів) надходження коштів позики МБРР для системного проекту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення"; 1 млрд грн (37,6 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні"; 0,4 млрд грн (14,5 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту "Прискорення інвестицій у сільське господарство України"; 2,9 млрд грн (105 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у рамках Додаткового фінансування проекту "Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні"; 9,2 млрд грн (300 млн євро) надходження коштів позики МБРР для системного проекту "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення"; 0,27 млрд грн (10 млн доларів) отримання коштів позики МБРР у рамках проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів".

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-грудень 2021 року становили 441,1 млрд грн (94,2% плану), платежі з обслуговування – 150 млрд грн (98,6% плану).

Економічна правда