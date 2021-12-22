Мінфін знову підвищив ставки за державними цінними паперами

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Міністерство фінансів на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики, що відбулися 21 грудня, збільшило обсяг залучених коштів до 20,48 мільярда гривень завдяки підвищенню ставок за ними.

Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

Зокрема, найкоротші з запропонованих тримісячні облігації були розміщені на 1,69 млрд грн під 10,5% річних.

Розміщення шестимісячних ОВДП принесло 3,83 млрд грн, ставка за ними зросла до 10,8% річних, що на 0,05 відсоткових пункта більше, ніж минулого тижня.

Облігації державної позики строком обігу один рік вдалося розмістити на 2,59 млрд грн, водночас ставка за ними зросла з 11,77% до 11,88%.

Від розміщення ОВДП на строк півтора роки надійшло 4,07 млн грн під 11,88% річних.

Від продажу дворічних облігацій надійшло 2,04 млрд грн, ставка за ними зросла до 12,78% в порівнянні з 12,65% річних минулого тижня.

Ще 883,04 млн грн надійшло від розміщення облігацій з терміном обігу 882 дні під 12,85% річних. ОВДП з погашенням на термін 924 дні розмістили на 923,81 млн грн під 12,9% річних.

Водночас розміщення трирічних облігацій під 12,88% річних принесло всього 71,91 млн грн, а шестирічні ОВДП розмістили на 59,89 млн грн під 13,25% річних.

Крім того, Мінфін розмістив номіновані в доларах США однорічні облігації на 307,46 млн доларів під 3,7% річних.

Економічна правда