Минфин провел "скромный" аукцион по продаже облигаций

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,15 миллиарда гривень.

Об этом говорится в данных, размещенных на сайте Минфина.

Отмечается, что Минфин продал облигации сроком на 2 года на 114,98 млн гривень. Процентные ставки по этим ценным бумагам составили 15,36% годовых.

Также министерство продало облигации сроком на 1 год с процентными ставками 17,25% на общую сумму 500 млн гривень. Кроме этого, на эту самую сумму продали облигации сроком действия в 91 день, с номинальным уровнем доходности 15,74%.



Напомним:

8 октября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 2,154 миллиарда гривень, большая часть из которых составили поступления от 3-летних ОВГЗ.

Экономическая правда