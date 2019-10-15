Верховний Суд скасував заборону на продаж алкоголю у Києві вночі

Верховний Суд визнав незаконним рішення Київради про заборону реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00.

Про це йдеться у постанові суду від 7 жовтня.

Зазначається, що суди двічі визнавали рішення про заборону продавати алкоголь вночі незаконним, першим був Окружний адмінсуд Києва, другим - Київський апеляційний адміністративний суд.

Київрада подала касаційну скаргу, проте Верховний Суд залишив в силі рішення попередніх інстанцій.

Постанова Верховного Суду набуває чинності з дня його опублікування та є остаточною, тобто оскарженню не підлягає.

Нагадаємо:

Київрада 22 вересня 2016 року ввела заборону на реалізацію суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю, алкогольних і слабоалкогольних напоїв на території Києва, з 23:00 до 10:00. Рішення набуло чинності 13 жовтня. Його підтримали 86 депутатів Київради.

Рішенням передбачено, що заборона поширюється тільки на продаж алкоголю в закладах роздрібної торгівлі. Продаж спиртних напоїв і пива в ресторанних закладах у нічний час не заборонений.

Економічна правда