У Києві оголошена повітряна загроза: просять терміново прослідувати в укриття
У Києві оголошена повітряна загроза, просять всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Про це повідомили в КМДА.
"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - закликають в КМДА.
"Ті чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.
Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь який час доби - зоб пересидіти небезпеку.
"Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - додав він.
Економічна правда
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