У Києві оголошена повітряна загроза: просять терміново прослідувати в укриття

фото: дснс

У Києві оголошена повітряна загроза, просять всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Про це повідомили в КМДА.

"Просимо всіх терміново прослідувати , - закликають в КМДА.

"Ті чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь який час доби - зоб пересидіти небезпеку.

"Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - додав він.

Економічна правда