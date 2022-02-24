Всі розділи
Укр / Рус

У Києві оголошена повітряна загроза: просять терміново прослідувати в укриття

Четвер, 24 лютого 2022, 15:55 - Олексій Павлиш
 
фото: дснс

У Києві оголошена повітряна загроза, просять всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Про це повідомили в КМДА.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - закликають в КМДА. 

"Ті чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь який час доби - зоб пересидіти небезпеку.

"Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - додав він.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київ війна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Uber перестав працювати в Україні 24 лютого 2022, 15:15
На в’їздах до Києва будують захисні споруди 24 лютого 2022, 14:20
Виїзди та вʼїзди у Києві не обмежували – КМДА 24 лютого 2022, 13:51
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті