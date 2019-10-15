Верховный Суд отменил запрет на продажу алкоголя в Киеве ночью

Верховный Суд признал незаконным решение Киевсовета о запрете реализации алкоголя с 23:00 до 10:00.

Об этом говорится в постановлении суда от 7 октября.

Отмечается, что суды дважды признавали решение о запрете продавать алкоголь ночью незаконным, первым был Окружной админсуд Киева, вторым - Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, однако Верховный Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Постановление Верховного Суда вступает в силу со дня его опубликования и является окончательным, то есть обжалованию не подлежит.

Напомним:

Киевсовет 22 сентября 2016 года ввел запрет на реализацию субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю, алкогольных и слабоалкогольных напитков на территории Киева, с 23:00 до 10:00. Решение вступило в силу 13 октября. Его поддержали 86 депутатов Киевсовета.

Решением предусмотрено, что запрет распространяется только на продажу алкоголя в заведениях розничной торговли. Продажа спиртных напитков и пива в ресторанных заведениях в ночное время не запрещена.

Экономическая правда