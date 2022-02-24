На в’їздах до Києва будують захисні споруди
Четвер, 24 лютого 2022, 14:20 -
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнують захисні споруди - тому в’їзд може бути ускладненим.
Про це кажуть в КМДА.
"Прошу поставитися до цього з розумінням. І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації", - написав Кличко.
Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції "Лісова" до станції "Шулявська".
Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.
Проїзд у міському транспорті безкоштовний.
Економічна правда
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