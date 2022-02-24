На в’їздах до Києва будують захисні споруди

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнують захисні споруди - тому в’їзд може бути ускладненим.

Про це кажуть в КМДА.

"Прошу поставитися до цього з розумінням. І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації", - написав Кличко.

Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції "Лісова" до станції "Шулявська".

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.

Проїзд у міському транспорті безкоштовний.

Економічна правда