Google і YouTube виплатять рекордний штраф за збір даних дітей

Компанії Google і YouTube виплатять 170 мільйонів доларів за збір персональної інформації неповнолітніх без згоди їхніх батьків.

Про це повідомляє Федеральна торгова комісія США.

Зазначається, що звинувачення у порушенні закону про захист конфіденційності дітей висунули Федеральна торгова комісія і генпрокурор Нью-Йорка. Із вказаної суми 136 млн доларів компанії мають заплатити комісії, ще 34 млн - Нью-Йорку. Це рекордний штраф, який накладався за порушення цього закону з моменту набуття його чинності у 1998 році.

Йдеться про збір інформації про постійних ідентифікаторів (використовуються для відстеження користувачів в інтернеті) глядачів каналів, орієнтованих на дитячу аудиторію.

Підкреслюється, що завдяки цьому відеохостинг заробив "мільйони доларів" на таргетованій рекламі.

Сторони домовилися, що Google і YouTube будуть звітувати про те, як вони збирають дані, а також розроблять і запустять систему, яка дозволить ідентифікувати дитячий контент.

Економічна правда