Google і YouTube виплатять рекордний штраф за збір даних дітей
Компанії Google і YouTube виплатять 170 мільйонів доларів за збір персональної інформації неповнолітніх без згоди їхніх батьків.
Про це повідомляє Федеральна торгова комісія США.
Зазначається, що звинувачення у порушенні закону про захист конфіденційності дітей висунули Федеральна торгова комісія і генпрокурор Нью-Йорка. Із вказаної суми 136 млн доларів компанії мають заплатити комісії, ще 34 млн - Нью-Йорку. Це рекордний штраф, який накладався за порушення цього закону з моменту набуття його чинності у 1998 році.
Йдеться про збір інформації про постійних ідентифікаторів (використовуються для відстеження користувачів в інтернеті) глядачів каналів, орієнтованих на дитячу аудиторію.
Підкреслюється, що завдяки цьому відеохостинг заробив "мільйони доларів" на таргетованій рекламі.
Сторони домовилися, що Google і YouTube будуть звітувати про те, як вони збирають дані, а також розроблять і запустять систему, яка дозволить ідентифікувати дитячий контент.
Економічна правда
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