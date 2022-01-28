Google інвестує 1 мільярд доларів в одну з найбільших телеком-компаній Індії
Компанія Google (GOOGL) інвестує 1 млрд доларів в індійську телекомунікаційну компанію Bharti Airtel мільярдера Суніла Міттала.
Про це повідомляє Bharti Airtel у своєму прес-релізі.
Зазначається, що Google придбає 1,28% Bharti Airtel на 700 млн доларів. Ще близько 300 млн доларів інвестують у масштабування роботи Airtel та реалізацію комерційних угод індійської компанії.
За однією з таких угод Airtel і Google співпрацюватимуть у створенні більш доступних смартфонів.
Угода має отримати схвалення регулюючих органів.
Bharti Airtel - друга найбільша телекомунікаційна компанія Індії, її клієнтами є 480 млн людей у країнах Південної Азії та Африки.
Компанією володіє мільярдер Суніл Міттала - торік він посів 12-е місце у списку найбагатших людей Індії за версією Forbes. Його статки, за даними Forbes Real-Time, оцінюються в 14,6 млрд дол.
Економічна правда
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